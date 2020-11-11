Цены на нефть взмыли к 3-месячным максимумам!

С начала ноября нефтяные котировки взлетели на 7,5 доллара, или почти 20%. Над рынком «сошлись все звезды», констатирует аналитик PriceFutures Филл Флинн: победа Джо Байдена обещает стимулы экономике, а ключевые страны сделки ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия — договорились не увеличивать добычу с января 2021 года.
В понедельник глава саудовского Минэнерго принц Абдулазиз бен Сальман заявил о готовности «скорректировать условия сделки даже больше, чем того ожидают аналитики». Соглашение, по его словам, скорее всего, будет продлено до конца 2022 года.
В коктейль позитивных шоков добавились новости о вакцине от Pfizer, которые «стал катализатором для неконтролируемой волны оптимизма, вызвавшей ротацию в рисковые активы», отмечает Эдвард Эктон, стратег по ставкам в Citigroup.
Рынки захлестнула эйфория, несмотря на отсутствие ясности относительно того, как быстро прививка может стать общедоступной. «Мы сталкиваемся с большим дефицитом информации, анализируя ландшафт после вакцины, и есть множество возможностей для разочарования», — скептичен Эктон.
Вторая волна пандемии в США и Европе и последовавшие за ней локдауны остановили рост спроса на топливо: трафик в крупных столицах ЕС примерно на 30% ниже прошлогоднего, подсчитал Bloomberg.
Но в марте спад транспортных потоков достигал 80%. «Карантинные меры не идут ни в какое сравнение с тем, что было весной, а что еще важнее, спрос на топливо в Азии уверенно растет», — отмечает аналитик Energy Aspects Амрита Сен.
Запасы избыточной нефти на танкерах продолжают сокращаться и находятся на минимуме с апреля. Следующей остановкой для нефтяных цен станет отметка 50 долларов за баррель, заявил в интервью Reuters Рассел Харди, главный исполнительный директор одного крупнейших нефтетрейдеров мира Vitol.
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