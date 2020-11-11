Цены на нефть взмыли к 3-месячным максимумам!

Мировой рынок нефти продолжает ралли на новостях о появлении вакцины от коронавируса и заявлениях Саудовской Аравии о готовности удивить всех сокращением добычи, если это потребуется.

На торгах в среду цена сорта Brent впервые с конца августа поднялась выше 45 долларов за баррель. На 12.49 январские фьючерсы на бирже ICE в Лондоне дорожают на 3,44% и торгуются по 45,11 доллара за бочку.Контракты на американский сорт WTI заключаются по 42,88 доллара за баррель, прибавляя в цене 3,8%.

С начала ноября нефтяные котировки взлетели на 7,5 доллара, или почти 20%. Над рынком «сошлись все звезды», констатирует аналитик PriceFutures Филл Флинн: победа Джо Байдена обещает стимулы экономике, а ключевые страны сделки ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия — договорились не увеличивать добычу с января 2021 года.

В понедельник глава саудовского Минэнерго принц Абдулазиз бен Сальман заявил о готовности «скорректировать условия сделки даже больше, чем того ожидают аналитики». Соглашение, по его словам, скорее всего, будет продлено до конца 2022 года.

В коктейль позитивных шоков добавились новости о вакцине от Pfizer, которые «стал катализатором для неконтролируемой волны оптимизма, вызвавшей ротацию в рисковые активы», отмечает Эдвард Эктон, стратег по ставкам в Citigroup.

Рынки захлестнула эйфория, несмотря на отсутствие ясности относительно того, как быстро прививка может стать общедоступной. «Мы сталкиваемся с большим дефицитом информации, анализируя ландшафт после вакцины, и есть множество возможностей для разочарования», — скептичен Эктон.

Вторая волна пандемии в США и Европе и последовавшие за ней локдауны остановили рост спроса на топливо: трафик в крупных столицах ЕС примерно на 30% ниже прошлогоднего, подсчитал Bloomberg.

Но в марте спад транспортных потоков достигал 80%. «Карантинные меры не идут ни в какое сравнение с тем, что было весной, а что еще важнее, спрос на топливо в Азии уверенно растет», — отмечает аналитик Energy Aspects Амрита Сен.

Запасы избыточной нефти на танкерах продолжают сокращаться и находятся на минимуме с апреля. Следующей остановкой для нефтяных цен станет отметка 50 долларов за баррель, заявил в интервью Reuters Рассел Харди, главный исполнительный директор одного крупнейших нефтетрейдеров мира Vitol.