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Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, боевые действия в регионе окончены.

Алиев добавил, что Азербайджан проведет в Нагорном Карабахе оценку ущерба с участием международных экспертов и потребует от Армении компенсации.

Ранее он констатировал, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удалось добиться признания правового статуса независимой республики для Нагорного Карабаха. По мнению Алиева, в урегулировании многолетнего конфликта поставлена точка.

11 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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