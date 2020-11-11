Описаны сценарии жизни Трампа после поражения на выборах Умер премьер Бахрейна, занимавший свою должность 50 лет » Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, боевые действия в регионе окончены. Алиев добавил, что Азербайджан проведет в Нагорном Карабахе оценку ущерба с участием международных экспертов и потребует от Армении компенсации. Ранее он констатировал, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удалось добиться признания правового статуса независимой республики для Нагорного Карабаха. По мнению Алиева, в урегулировании многолетнего конфликта поставлена точка.

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