Адвокат Бритни Спирс заявил, что она никогда больше не будет выступать

Адвокат 38-летней Бритни Спирс Сэм Ингэм утверждает, что певица может больше никогда не выйти на сцену, если ее отец Джейми будет оставаться ее опекуном.

Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она также заявила, что не будет выступать до тех пор, пока ее отец будет руководить ее карьерой. Мы действительно находимся на распутье,

— сказал он во время вчерашнего слушания в суде.

Один из адвокатов отца Спирс, в свою очередь, назвал эти комментарии слухами и заявил, что Ингэм не дает Бритни говорить с Джейми.

Судья отклонила ходатайство адвокатов Спирс об отстранении ее отца от должности опекуна, но сказала, что рассмотрит его в будущем.

Недавно выяснилось, что певица полагает, что отец дал 309 000 долларов из ее денег ее бывшему бизнес-менеджеру компании Tri Star Sports & Entertainment Group, не сообщив ей об этом. В документах говорится, что Tri Star получила 5%-ную комиссию от выступлений Спирс, но, когда Бритни перестала выступать в начале 2019 года, это стало для компании ударом. Тогда она попросила отца Спирс остаться на 5%-ных комиссионных с годовым минимумом в 500 000 долларов. Певица утверждает, что ее отец одобрил эту договоренность, не пытаясь вести переговоры, и это обошлось звезде в 308 974,51 доллара. Теперь певица намерена вернуть эти деньги.

Джейми Спирс был назначен опекуном Бритни в феврале 2008 года, и сейчас он продолжает отвечать за ее медицинские и финансовые решения. В прошлом году он частично сложил с себя обязанности по состоянию здоровья, передав полномочия своей помощнице. Однако он по-прежнему осталетсяхранителем ее имущества. Бритни требует отстранить его и от этого.