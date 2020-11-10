Жители Колорадо проголосовали за возвращение в штат волков

Жители Колорадо решили вернуть в штат волков, которые были истреблены здесь еще в 1940 годах. Голосование проходило в один день с выборами президента США и завершилось в пользу хищников: за их реинтродукцию высказались 50,4 процента избирателей. Теперь правительство Колорадо должно представить конкретный план по возвращению волков в западную часть штата до 2023 года. Ученые полагают, что это принесет значительную пользу местным экосистемам, сообщает Guardian.

Когда-то обыкновенные волки (Canis lupus) обитали в большинстве штатов США, однако сегодня крупная популяция этих хищников сохранилась лишь на Аляске. В остальных частях страны волки либо были истреблены много лет назад, либо стали очень редки. Около четырех тысяч особей этого вида обитает в районе Великих озер, около трех тысяч — на севере Скалистых гор, а еще по несколько сотен — на северо-западном побережье и на границе с Мексикой.

Экологи давно призывают вернуть волков в США. По их словам, это позволит естественным образом регулировать численность копытных и сделает экосистемы более устойчивыми к антропогенному воздействию и изменениям климата. Именно такие изменения увидели ученые в Йеллоустонском национальном парке, куда волков реинтродуцировали в 1995 году.

Одно из мест, куда специалисты хотели бы вернуть волков в первую очередь — штат Колорадо, расположенный на юге Скалистых гор. Здесь эти хищники были истреблены в середине 1940 годов. Возвращение волков принесло бы пользу местной природе, а также всему виду, соединив популяции с северо-запада и юго-запада США.

В декабре 2019 года организация Rocky Mountain Wolf Action Fund собрала и передала в администрацию Колорадо двести тысяч подписей в поддержку голосования по вопросу о реинтродукции волков в западную часть штата. В результате было принято решение провести этот опрос в один день с президентскими выборами, третьего ноября 2020 года.

После подсчета голосов выяснилось, что 50,4 процента колорадцев выступают за возвращение волков. Теперь властям штата предстоит разработать план реинтродукции этого вида до декабря 2023 года. Помимо прочего, он должен будет включать компенсации фермерам, чей скот может пострадать от нападений хищников.

Интересно, что это первый случай, когда судьбу исчезающего вида определяет голосование простых граждан. Обычно решения по проектам реинтродукции принимают биологи и чиновники, однако выпускать крупных хищников, не спросив мнения местных жителей, было бы чревато протестами тех, кто опасается соседства с ними.

Стоит отметить, что в конце октября администрация президента США приняла решение исключить волков из числа вымирающих видов. По утверждению чиновников, численность этих хищников в стране достаточно восстановилась, чтобы они больше не нуждались в охране федерального правительства. Теперь каждый штат может сам решить, открывать ли охоту на волков. Биологи считают это решение преждевременным и надеются, что оно будет отменено.