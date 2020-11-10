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Военные Армении призвали воздержаться от расшатывания «основ государственности»

Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил Армении выступили с совместным заявлением, в котором призвали граждан страны не расшатывать «основы государственности». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Представители армянских военных заявили, что вооруженные силы сделали все возможное и невозможное для противостояния противнику, однако сейчас пришло время остановить кровопролитие. В своем сообщении они отметили, что спровоцированная против Карабаха война была беспрецедентной. Отмечается, что армия Армении сражалась не только против вооруженных сил Азербайджана, имеющего военно-политическую поддержку Турции, но и против нескольких тысяч террористов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он «чист» перед родиной и армянским народом. Пашинян призвал тех, кто верит ему, подготовиться к борьбе и ни секунды не сомневаться в его действиях. Он подчеркнул, что не пошел на сделку и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы.

10 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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