В сети появился трейлер ЛГБТ-ромкома «Самый счастливый сезон» с Кристен Стюарт

Погода за окном пока никак не прибавляет праздничного настроения — это делают новые рождественские трейлеры. В сети появился трейлер ЛГБТ-ромкома «Самый счастливый сезон», главные роли в котором исполнили Кристен Стюарт и звезда сериала «Черное зеркало» Маккензи Дэвис. Они сыграли влюбленную пару.

Кадр из фильма «Самый счастливый сезон»

Режиссером картины стала Клеа ДюВалл (ее многие знают по работе над сериалом «В поисках Аляски» и фильмом «Вмешательство»). Над сценарием работали актриса Мэри Холланд и сама Клеа. Оператором выступил Джон Галесериан, а саундтрек написала рок-группа Tegan and Sara. В фильме, помимо Стюарт и Дэвис, снялись Элисон Бри, Обри Плаза, Дэн Леви, Джейк Макдорман, Мэри Стинберген, Виктор Гарбер и другие актеры.

По сюжету лесбийская пара Эбби и Харпер приезжает на новогодние праздники к консервативным родителям одной из девушек. Семья Харпер еще не знает о сексуальной ориентации дочери, поэтому та представляет им свою подругу Эбби просто как соседку по квартире.

Эбби собирается сделать предложение руки и сердца своей девушке во время ежегодного рождественского семейного ужина, но все идет не по плану.

Думаю, я надеялась увидеть такой рождественский ромком всю мою жизнь. Я так счастлива и горда, что Клеа решила подарить его миру. Мне нравится, когда праздничный фильм заставляет тебя тосковать по дому, но одновременно показывает, каким веселым и сложным может быть пребывание там,

— сказала Стюарт.

В интервью одному из американских изданий актриса рассказала, как осознала свою гомосексуальность:

Мне кажется, я всегда была такой. И если вы это не принимаете, то, простите, я не готова вас переубеждать. Честно говоря, я никогда не стараюсь нарочно скрыться от папарацци. На мой взгляд, это замечательно, что мои поклонники видят, что я не скрываю свою ориентацию. Я всегда настоящая.

Фильм можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Hulu с 25 ноября.

Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис в фильме «Самый счастливый сезон»