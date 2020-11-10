В Кремле готовятся к санкциям против российского госдолга

Возможные санкции США в отношении российского госдолга будут «достаточно безболезненны», правительство РФ подготовилось к такому развитию событий, заявил в интервью ТАСС в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени» первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Для нас это (покупка иностранцами российских ОФЗ — прим. ТАСС) высокорискованная история, потому что все время нас там наши американские коллеги предупреждали, что мы вот вам сейчас это все зарубим. Правда не зарубили пока, но мы готовы, и такой разворот тоже не исключается», — сказал Белоусов.

Он отметил, что правительство России готово к такому развитию событий. «Конечно, это как исключать, если это прописано в определенных законопроектах, которые лежат в Соединенных Штатах. Потому, включат они этот механизм или нет, я сказать не могу, но мы готовы к такому развороту, и сейчас доля иностранцев на рынке ОФЗ не очень большая, и особенно в приростах. По крайней мере, существенно меньше, чем оно было раньше. И правительство, Минфин готовы все это подхватить, если такие санкции будут. Мы знаем, как на это отреагировать, я уверен, что пройдем достаточно безболезненно, если такое решение будет принято», — добавил первый вице-премьер.

Позиция Байдена

В ходе президентской гонки кандидат в президенты США Джо Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, заручился поддержкой 270 выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом, не раз давал понять, что больше не видит возможностей для какого-либо значимого сотрудничества с Россией, кроме взаимодействия в сфере контроля над вооружениями. Незадолго до выборов демократ заявил, что считает РФ государством, которое представляет наибольшую угрозу для США. Байден утверждал, что Россия подрывает безопасность Соединенных Штатов и их союзы с другими странами, но не пояснил каким образом.

Бывший вице-президент регулярно выступал с критикой в отношении Москвы по различным поводам и подчеркивал, что Трамп не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Байден заверял, что имеет опыт взаимодействия с российским руководством и в случае победы на выборах будет готов ужесточить санкции.