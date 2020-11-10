Украинский олигарх признался, что его заставили солгать о сделках сына Байдена

Бизнесмен из Украины заявил, что его попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена, чтобы нанести ущерб репутации его отцу Джо Байдена. По словам предпринимателя взамен ему пообещали визу в США и юридический иммунитет, пишет The Times.

Напомним, избирательная кампания Дональда Трампа в том числе строилась на критике репутации сына соперника Байдена. Сообщалось, что Трамп даже приостановил военную помощь Украине до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не согласится начать официальное расследование в отношении Байденов.

Поиски компромата велись на территории Украины. Этим делом занимался адвокат Руди Джулиани, в деле также якобы фигурировал бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого называют связанным с Кремлем украинским олигархом. Он, как пишет СМИ, заключил сделку и согласился представить любые доказательства скандала вокруг Байденов, чтобы избежать экстрадиции из США в связи с обвинениями в рэкете и отмывании денег.