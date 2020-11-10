Ученые: Часто целующиеся люди живут дольше

Люди, которые ежедневно целуются, живут на 12 лет дольше, чем те, кто этого не любит. Об этом пишет Golos со ссылкой на ученых.

По словам медиков, поцелуи успокаивают нервную систему и предотвращают стресс. При этом достаточно всего одного поцелуя, чтобы в организме выбросилась успокаивающая порция гормона счастья — эндорфина. Кроме того, один страстный поцелуй сжигает примерно 12 килокалорий, а если целоваться в течение минуты, то это приблизительно, как пробежать 500 метров.

Целоваться нужно, чтобы поддержать общий тонус организма, отмечают ученые. По их словам, даже короткий поцелуй увеличивает частоту сердечных сокращений, что позволяет крови быстрее бежать по сосудам и благоприятно для клеток, которые получают больше кислорода, а также снижаетcя уровень холестерина в крови, что предупреждает развитие рака.

Рекомендуют поцелуи и стоматологи — усиленное выделение слюны, которая богата соединениями кальция и фосфора, предохраняют зубы от кариеса, считают сотрудники Чикагского стоматологического института.

А японские медики из больницы Сату установили, что поцелуи защищают от аллергии. По их словам, они существенно снижают количестве антител в крови, борющихся с аллергенами.