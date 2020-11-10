Трамп подал иск из-за почтового голосования еще в одном штате

Штаб президента США Дональда Трампа подал еще один иск в штате Пенсильвания, в котором утверждается о незаконной системе голосования по почте во время выборов главы государства. Об этом сообщает Reuters.

В иске утверждается, что чиновники Пенсильвании нарушили Конституцию США, создав «незаконную двухуровневую систему голосования», при которой личное голосование подлежало большему контролю, чем голосование по почте. В частности, при голосовании по почте отсутствуют, по мнению Трампа, принципы прозрачности. Заявление было подано против госсекретаря Пенсильвании Кэти Буквар (Kathy Boockvar) и избирательных комиссий в округах.