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Трамп подал иск из-за почтового голосования еще в одном штате

Дональд Трамп

Штаб президента США Дональда Трампа подал еще один иск в штате Пенсильвания, в котором утверждается о незаконной системе голосования по почте во время выборов главы государства. Об этом сообщает Reuters.

В иске утверждается, что чиновники Пенсильвании нарушили Конституцию США, создав «незаконную двухуровневую систему голосования», при которой личное голосование подлежало большему контролю, чем голосование по почте. В частности, при голосовании по почте отсутствуют, по мнению Трампа, принципы прозрачности. Заявление было подано против госсекретаря Пенсильвании Кэти Буквар (Kathy Boockvar) и избирательных комиссий в округах.

10 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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