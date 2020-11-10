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Трамп отправил в отставку главу Пентагона

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп также объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера и.о. министра обороны.

Ранее сообщалось, что Трамп собирался уволить министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел, а также главу ФБР Кристофера Рэя. Журналист телеканала CNN и автор в The Washington Post Джош Рогин отмечал, что недовольство президента было вызвано тем, что главы ведомств не делали всего, что он от них хотел.

10 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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