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Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона будет секретной

Вот какой будет свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона

Поклонники долгих 5 лет ждали момента, когда исполнители Блейк Шелтон и Гвен Стефани поженятся, и наконец могут сбавить обороты, потому что 44-летний мужчина таки сделал предложение любимой. Теперь же стало известно, когда и как знаменитости поженятся.

По словам близкого к окружению пары источника, брачной церемонии Блейка и Стефани долго ждать не придется, ведь затягивать с этим вопросом они не собираются.

Как объяснил инсайдер, звезды хотят провести свадьбу в небольшом семейном кругу, где соберутся только близкие родственники и друзья.

Также аноним сообщил, что перед тем, как попросить у избранницы руку и сердце, Шелтон посоветовался с ее тремя детьми, чтобы они дали ему свое согласие на это.

Интересно, что мальчики до последнего держали этот факт в секрете, поэтому предложение для Стефани действительно было неожиданным сюрпризом.

Блейк сказал ее ребятам, что хочет сделать ей предложение и попросил их разрешения. Он очень нравится ее семье. Он замечательный партнер и отчим. Гвен в восторге. – сказал источник.

10 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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