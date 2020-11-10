Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона будет секретной

Поклонники долгих 5 лет ждали момента, когда исполнители Блейк Шелтон и Гвен Стефани поженятся, и наконец могут сбавить обороты, потому что 44-летний мужчина таки сделал предложение любимой. Теперь же стало известно, когда и как знаменитости поженятся.

По словам близкого к окружению пары источника, брачной церемонии Блейка и Стефани долго ждать не придется, ведь затягивать с этим вопросом они не собираются.

Как объяснил инсайдер, звезды хотят провести свадьбу в небольшом семейном кругу, где соберутся только близкие родственники и друзья.

Также аноним сообщил, что перед тем, как попросить у избранницы руку и сердце, Шелтон посоветовался с ее тремя детьми, чтобы они дали ему свое согласие на это.

Интересно, что мальчики до последнего держали этот факт в секрете, поэтому предложение для Стефани действительно было неожиданным сюрпризом.

Блейк сказал ее ребятам, что хочет сделать ей предложение и попросил их разрешения. Он очень нравится ее семье. Он замечательный партнер и отчим. Гвен в восторге. – сказал источник.