Стало известно о планах Трампа снова баллотироваться в президенты

Президент США Дональд Трамп планирует снова баллотироваться на этот пост в 2024 году. Об этом стало известно Axios от двух источников.

Как рассказали собеседники издания, Трамп обсуждал такую возможность в частной беседе со своими советниками. Однако связаться с представителями избирательной кампании Трампа и Белого дома для получения комментариев журналистам не удалось.

Это самый четкий показатель того, что действующий президент осознает свой проигрыш на этих выборах своему сопернику Джо Байдену, подчеркивает Axios. Потому что, согласно законам США, один и тот же человек может избираться на президентский пост только два раза. Однако необязательно, чтобы оба срока шли подряд.