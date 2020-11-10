Растолстевший Леонардо ДиКаприо весело провел время с друзьями на пляже в Малибу

Леонардо ДиКаприо не намерен прощаться с летом даже в разгар ноября. Накануне своего 46-летия он в очередной раз был замечен папарацци на пляже в Малибу. На сей раз компанию голливудскому актеру составила не 23-летняя возлюбленная Камила Морроне, а его 35-летний приятель и коллега Эмиль Хирш и отец Джордж.

Вместе они пришли на пляж, чтобы погреться под лучами ласкового солнца, а в какой-то момент даже рискнули искупаться в океане. К слову, прохладная вода Лео, его отца и Эмиля ничуть не смутила: судя по их довольным лицам на снимках репортеров, потом выходить из воды они совсем не хотели. На пляж ДиКаприо также взял одну из своих собак породы хаски — двух щенов они с Камиллой завели еще в самом начале пандемии.

Леонардо ДиКаприо и Эмиль ХиршКстати, именно на этом пляже Леонардо регулярно замечают с его возлюбленной: последний раз они вместе появлялись там в середине сентября. По словам инсайдеров, сейчас в отношениях звездной пары царит настоящая идиллия. За период карантина, который Лео и Камила провели в одном доме, они стали особенно близки.

Обычно он очень независим и проводит много времени со своими друзьями, однако из-за карантина он в основном все время находился с Камилой. Ему нравится быть с ней, они невероятно близки,

— рассказывал близкий друг ДиКаприо и Морроне в беседе с журналистами.

Сами Леонардо и Камилла свои отношения в прессе почти не комментируют, однако инсайдеры утверждают, что актер очень серьезно относится к своей возлюбленной, которая вдвое его младше, и планирует создать с ней крепкую семью. Около месяца назад в прессе даже появлялись слухи о беременности модели, однако официального подтверждения они так и не получили. Всего же пара вместе уже около трех лет: первые слухи об их романе появились еще в конце 2017 года.