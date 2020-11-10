Президент Армении признался, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ

Итоговый документ по Карабаху никто не обсуждал с армянским президентом Арменом Саркисяном — он узнал о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении из прессы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Саркисян подчеркнул, что судьба Карабаха может быть решена только с учетом национальных интересов Армении и только на основе национального консенсуса. При этом «любой шаг, действие, принятие решений, касающиеся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, <…> подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений», добавил армянский лидер.

Он пообещал немедленно инициировать политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения по защите национальных интересов. «Как президент республики, в этот решающий момент национального сохранения я считаю формирование национального единства своей нынешней миссией», — отметил Саркисян.

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Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь, при этом Армения должна отдать Баку часть территорий, а Россия введет в регион миротворческий контингент.