Определена самая ругающаяся актриса Голливуда — Эмили Блант стала рекордсменкой по количеству ненормативной лексики в кино.

Список является частью текущего проекта Buzz Bingo, в ходе которого было изучено более 3500 сценариев фильмов.

В частности, Блант использовала нецензурные выражения на экране 81 раз, 33 из них приходятся на триллер «Девушка в поезде».

Следом идет Дженнифер Лоуренс с 75 ругательствами, а замыкает тройку лидеров Лесли Манн, за которой числится 70 матерных слов.

Также в рейтинг вошли Фрэнсис МакДорманд (68), Вайнона Райдер (66), Жюли Дельпи (66), Мила Кунис (65), Кристен Уиг (65) и другие.