Океан не сможет прокормить людей в случае ядерной войны — ученые В случае ядерной войны между Россией и США в атмосферу поступит порядка 150 миллионов тонн сажи, что приведет к похолоданию климата и снижению вылова рыбы и морепродуктов в мире на 29±7 процентов. Даже в случае менее разрушительных локальных ядерных конфликтов (между Индией и Пакистаном) после кратковременной интенсификации рыболовного промысла наступит критическое снижение как океанической биомассы, так и потенциального улова. Океан сможет прокормить человечество в наиболее трудные первые два года после ядерной войны лишь в том случае, есть прямо сейчас начнется модернизация управления морскими биологическими ресурсами: в настоящее время они серьезно истощены чрезмерным выловом в ключевых рыболовных зонах. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В настоящее время ядерное оружие продолжает представлять потенциальную угрозу для человечества. Его арсеналы растут в Индии, Пакистане и Северной Корее в дополнение к тем, которые уже поддерживаются в США, России, Китае, Франции, Великобритании и Израиле. Известно, что в случае ядерной войны в атмосферу Земли попадет большое количество частиц сажи от пожаров, и это приведет к уменьшению количества солнечного света и обширному похолоданию на планете — так называемой ядерной зиме. Ожидается, что климатические изменения ударят по сельскому хозяйству: на фоне похолодания урожаи снизятся, и во всем мире начнется острый дефицит продовольствия. По оценкам ученых даже локальный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном с использованием одного процента их ядерных арсеналов приведет к выбросу пяти миллионов тонн сажи в атмосферу и снизит производство пищевой продукции в мире на 11 процентов за пять лет. При этом возможные последствия ядерной войны для морских экосистем, которые на текущий момент являются основным источником белка для рациона трех миллиардов человек, до сих пор не изучались. Ученые под руководством Ким Шеррер (Kim J. N. Scherrer) из Автономного университета Барселоны выяснили, смогут ли биологические ресурсы Мирового океана прокормить человечество в случае наступления ядерной войны и упадка классического сельского хозяйства. Для этого они провели математическое моделирование с использованием шести возможных сценариев ядерной войны: пять вариантов регионального конфликта между Индией и Пакистаном разной степени интенсивности с выбросами от пяти до 47 миллионов тонн сажи в атмосферу, а также один вариант ядерной войны между США и Россией с выбросом 150 миллионов тонн сажи в атмосферу. Возможный отклик экономики на последствия ядерной войны авторы исследования описали пятью градациями: BAU (usiness-as-usual — без ощутимых последствий из-за войны), F+ (упадок сельского хозяйства и небольшой прирост вылова), F++ (более ощутимый упадок сельского хозяйства и значительный прирост вылова, F- (дефицит топлива, разрушение инфраструктуры и угроза общественной безопасности) и F— (критический дефицит топлива, разрушение инфраструктуры и угроза общественной безопасности). Текущие и потенциальные значения параметров рыболовства авторы исследования взяли в модели BOATS. Краткосрочные последствия ядерной войны для мирового рыболовства. (A) средняя разница в процентах для биомассы, (B) средняя разница в процентах для улова между различными сценариями военных действий и откликов экономики в первые два года после ядерной войны. Kim J. N. Scherrer et al. / PNAS, 2020. Оказалось, что поступление одного миллиона тонн сажи в атмосферу будет сопровождаться сокращением улова на два процента, а биомассы морепродуктов — на один процент. В случае ядерной войны между Россией и США с попаданием 150 миллионов тонн сажи в атмосферу мировой вылов рыбы и морепродуктов снизится на 29±7 процентов. Сценарии локального ядерного конфликта между Индией и Пакистаном (без топливного дефицита и разрушения инфраструктуры по всему миру) приведут к временному увеличению вылова (максимум на 30 процентов), но лишь за счет его интенсификации. Такая ситуация продлится не более двух лет, за которыми последует упадок (до более чем на 70 процентов) биомассы в океане за счет чрезмерного вылова. Пространственная изменчивость вылова морепродуктов в случае ядерной войны. Диаграммы A-F соответствуют шести военным сценариям. Синим цветом показаны области с сокращением улова, красным — с увеличением. Цифры в правом нижнем углу, обведенные красной линией, иллюстрируют среднее изменение улова и его стандартное отклонение за пятилетний период после военных действий. Kim J. N. Scherrer et al. / PNAS, 2020. Авторы исследования отметили, что биологические ресурсы Мирового океана могут стать краткосрочным (порядка двух лет), но жизненно важным буфером продовольственной безопасности и спасти человечество от голода в самые тяжелые первые годы после войны. При этом они способны заменить до 43±35 процентов нынешнего животного белка в рационе. Однако это станет возможным лишь в случае немедленной оптимизации управления рыболовством: рассчитанные учеными негативные отклики биомассы и эффективности вылова в случае войны обусловлены, в первую очередь, текущим состоянием морских биологических ресурсов, которые истощены чрезмерным выловом в ключевых рыболовных зонах.

