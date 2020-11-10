Нуми Рапас снимется в апокалиптической фантастике про вечную зиму

Звезда шведской «Девушки с татуировкой дракона», которая уже давно работает в Голливуде, вновь снимется у себя на родине. Нуми Рапас исполнит главную роль в фильме под названием «Черный краб».

Это будет апокалиптическая фантастика в духе южнокорейской антиутопии «Сквозь снег». Действие развернется в мире, который из-за изменений климата накрыла вечная зима и в котором развернулась гражданская война между выжившими. По сюжету группа солдат должна перевезти через замерзшее озеро ценный груз, от которого зависит исход противостояния.

В основу сценария лег роман Йеркера Вирдборга. В режиссерское кресло сядет шведский режиссер рекламных роликов Адам Берг. Производством и распространением занимается сервис Netflix, который планирует выпуск на 2022 год.