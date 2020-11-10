Nestle выпустила собачий и кошачий корм из насекомых

Nestle первой из крупных компаний начала выпуск кормов для домашних животных на основе белка насекомых — точнее, личинок мухи черной львинки. Пока речь идет об одном продукте, который будет продаваться лишь в Швейцарии. Однако в будущем году планируется выход и на другие рынки. Как отмечает Reuters, интерес корпорации к альтернативным источникам белка связан с желанием удовлетворить спрос покупателей, обеспокоенных вредом, который наносит окружающей среде традиционное животноводство.

Мясное животноводство все чаще становится объектом критики. Многие считают, что эта отрасль экономики неэтична и наносит серьезный вред окружающей среде — в частности, обеспечивает заметный вклад в антропогенные изменения климата. Однако полностью отказаться от мяса человечество пока не может, поэтому регулярно придумывает ему альтернативы, от растительных или выращенных в пробирке суррогатов до белка насекомых.

Во многих странах мира насекомые являются традиционной частью рациона, однако на Западе к ним пока не привыкли. Лишь отдельные небольшие компании и рестораны предлагают своим клиентам еду с белком из насекомых, например, сверчков, но и они сталкиваются с дефицитом спроса.

Некоторые предлагают начинать отказ от мяса не с людей, а с домашних питомцев — кошек и собак. Вплоть до недавнего времени корма для животных из насекомых выпускали только мелкие производители (например, Yora и Green Petfood’s InsectDog), однако теперь у них появился мощный конкурент. Компания Nestle, крупнейший в мире производителей продуктов питания, заявила, что начинает выпуск кормов для кошек и собак на основе белка насекомых.

Речь идет о линейке Purina Beyond Nature’s Protein. Планируется выпуск в двух вариантах: один будет содержать мясо курицы, белок из личинок мухи черной львинки (Hermetia illucens) и бобы, а второй — курицу, свиную печень и просо. В компании утверждают, что корм с добавлением белка насекомых подойдет владельцам, обеспокоенным экологической устойчивостью товаров, которые они покупают для своих любимцев.

Исполнительный директор Purina в Европе Бернар Менье заявил, что решение Nestle выпустить такой необычный продукт связано с ростом интереса к экологичным кормам для животных. Особенно этот процесс заметен в европейских странах, многие жители которых стараются потреблять меньше мяса.

Купить корма Purina Beyond Nature’s Protein можно будет в магазинах швейцарского ритейлера Coop (здесь же продается человеческая еда на основе белка насекомых). В будущем году планируется начать поставки и на другие рынки.

Понравится ли новый корм самим кошкам и собакам, пока неясно. Однако ветеринары утверждают, что белок насекомых может стать основой для сбалансированного рациона питомцев, хозяева которых не хотят поддерживать животноводство.