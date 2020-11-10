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Наталья Орейро показала растяжку

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса Наталья Орейро решила похвастаться своими умениями.

В Instagram 43-летняя звезда «Дикого ангела» опубликовала серию снимков, на которых эмоционально танцует посреди леса. Знаменитость с распущенными волосами и без макияжа эффектно демонстрирует свою растяжку. Для прогулки на природе артистка нарядилась в легкое черное платье в цветочный принт.

Для танцев нет ни возраста, ни времени, ни правил… Потому что мы танцуем ли не ногами, мы танцуем сердцем — написала Орейро.

В комментариях под публикацией ошеломленные фанаты актрисы выразили свое восхищение звездой.

10 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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