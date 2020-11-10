На Марсе образовался загадочный провал, ученые пока не могут это объяснить

Появился снимок Марса, на котором имеется загадочное отверстие. Снимок был сделан аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, который находится в космосе уже 15 лет. Что удивительно, ученые не могут определиться, что же стало причиной загадочного провала.



Конспирологи и другие любители всего загадочного быстро начали свое собственное расследование, увеличив отверстие и обработав в редакторах фото. Было выяснено, что размер провала составляет 300 метров на 150. Глубина ямы равняется 100 метрам. Это достаточно большой провал.

Также было определено, что провал скошен и засыпан каким-то материалом (песком либо крошкой из камня). Аномалию можно сравнить с земными выходами лавовых трубок, которые имеются, к примеру, на гавайских вулканах. К сожалению, на Красной планете нет вулкана рядом с отверстием, поэтому этот вариант объяснения отпадает. Остается только дождаться объяснения от NASA или астрономов, а вот конспирологи и уфологи могут с легкостью придумать несколько необычных объяснений этому. Ни у одного специалиста нет четкого объяснения, что же заснял космический аппарат.