Медики назвали три главных правила долголетия

Если придерживаться трех простых правил, то можно максимально продлить жизнь. Так считают ученые, которых цитирует belnovosti.by.

На первом месте в списке — ежегодное комплексное обследование. Особенно это важно для тех, кто имеет плохую наследственность.

Также стоит отказаться от сидячей работы и пассивного отдыха. Нужно всегда находиться в движении, уверены эксперты. Они советуют тем, кто работает в офисе, игнорировать лифт, парковать машину подальше от работы и ходить пешком, а в течение дня делать активные перерывы хотя бы на 5 минут.