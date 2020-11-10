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Медики назвали три главных правила долголетия

Если придерживаться трех простых правил, то можно максимально продлить жизнь. Так считают ученые, которых цитирует belnovosti.by.

На первом месте в списке — ежегодное комплексное обследование. Особенно это важно для тех, кто имеет плохую наследственность.

Также стоит отказаться от сидячей работы и пассивного отдыха. Нужно всегда находиться в движении, уверены эксперты. Они советуют тем, кто работает в офисе, игнорировать лифт, парковать машину подальше от работы и ходить пешком, а в течение дня делать активные перерывы хотя бы на 5 минут.

10 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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