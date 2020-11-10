Лукашенко заявил о возможном введении социализма и ликвидации частного бизнеса

Все частные предприятия в Белоруссии будут ликвидированы, если до конца года не создадут профсоюзные организации, заявил президент Александр Лукашенко во вторник. По его словам, некоторые бизнесмены «взяли курс на уничтожение государства и государственности в стране».

«Шутить мы не будем больше», — предупредил Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой (цитаты по БелТА).

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы», — пригрозил он, добавив, что «все должны понимать государственную позицию».

Профсоюзы, по мнению Лукашенко, должны взять под контроль ситуацию с ценами. «Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию», — сказал он.

По словам Лукашенко, хотя белорусы покидают профсоюзы на фоне протестов против результатов выборов, уходит «мизерное количество» людей, держать которых «не надо».

«Кто-то захотел уехать — пусть уезжает. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?», — задался вопросом Лукашенко.

Профсоюзы, по его словам, должны проводить линию, которая «прописана в уставе и законе».

По данным Национального статистического комитета ВВП Белоруссии в январе — сентябре 2020 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Объем промышленного производства за 9 месяцев упал на 1,8%, грузоперевозки рухнули на 7,7%.

Международный валютный фонд в опубликованном октябрьском докладе World Economic Outlook улучшил прогноз падения экономики Белоруссии в 2020 году. Фонд ожидание снижения ВВП на 3% против 6% в апрельской оценке. Одновременно фонд ухудшил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2021 году с 3,5% до 2,2%.