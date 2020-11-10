Израильская свадьба с катастрофическими последствиями: 43 из 100 человек заразились, трое не выжили



Бывший заместитель главы ШАБАК Ицхак Илан, умерший от коронавируса в октябре, заразился в сентябре на свадьбе, и это торжество стоило жизни еще двум людям. Двое приглашенных на свадьбу оказались носителями коронавируса и заразили 43 из 100 гостей, сообщают «Хадашот 13».

Супруги не знали, что заражены, они почувствовали недомогание лишь на другой день после свадьбы. Мероприятие было относительно «скромным» по израильским меркам, но имело, тем не менее, трагические последствия.

Гости пели и плясали, были без масок. Трое из 43 заразившихся гостей не выжили.

Ицхаку Илану было всего 64 года, год назад он благополучно перенес операцию по пересадке легкого.

https://news.israelinfo.co.il/health/90685