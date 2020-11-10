Дольф Лундгрен снимается в новом боевике с известным Скоттом Эдкинсоном

Голливудский актер и звезда боевиков Дольф Лундгрен и в 63 года с легкостью подписывает новые контракты и снимается в увлекательных боевиках. Сейчас в Алабаме снимают триллер Castle Falls с его участием, а первые фото уже просочились в сеть.

Фотографию со съемочной площадки распространил сам Дольф Лундгрен в инстаграм. По официальным данным, актер сыграет одну из главных ролей, а также займет кресло режиссера. Поэтому на эффектном кадре видно, как Дольф Лундгрен обсуждает рабочие вопросы со своим коллегой по картине – британцем Скоттом Эдкинсоном.

Да и напарник Дольфа Лудгрена в боевике также не отказался от публикации фото со съемочной площадки. Скотт Эдкинс поделился кадром, на котором появился с окровавленным лицом, это указывает на то, что борьба между персонажами будет ожесточенной.

Всегда приятно работать с великим человеком. Сейчас мы упорно работаем над фильмом Castle Falls, в котором Дольф снимается и снимает. Не могу дождаться, когда вы это все увидите, – поделился Скотт Эдкинс.

Что известно о фильме Castle Falls



Триллер Castle Falls расскажет зрителям о преступных бандах в США. По сюжету, конкуренты в криминальном мире станут соперниками в поиске миллионов долларов. Состояние спрятано в роскошном замке, который планируют снести. Однако бандитам придется столкнуться с дворником, который первым нашел тайник. И если опытные преступники думали, что это будет легко, уверены, что все пойдет не по их планам.

Съемки будут проходить в штате Алабама, что в США. Премьера ленты Castle Falls запланирована на 2021. Сейчас в сети еще не представили трейлер и больше деталей о проекте, однако уже опубликовали официальный постер триллера, на котором появились главные актеры фильма – Дольф Лундгрен и Скотт Эдкинс.