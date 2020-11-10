Counter-Strike 1.0 исполнилось 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет со дня выхода Counter-Strike. Король соревновательных шутеров зародился как мод для Half-Life, разработанный Минем Ли и Джессом Клиффом, который начал распространяться в бета-формате в июне 1999 года. Соавторы выпустили еще несколько версий в течение остальной части года, а после, в 2000 году Valve наняла обоих разработчиков и приобрела у них права интеллектуальной собственности на игру. Counter-Strike, которую некоторые могут назвать величайшей соревновательной игрой всех времен, была официально выпущена 9 ноября 2000 года.

Вот пресс-релиз, который тогда разослал Дуг Ломбарди из Valve.

«С момента своего первоначального бета-выпуска осенью 1999 года Counter-Strike стал онлайн-игрой номер один, превзойдя все коммерческие и некоммерческие игры в своем классе. Counter-Strike 1.0 выйдет сегодня вечером для всех существующих Counter-Strike и Half-Life игроков. CS 1.0 содержит новое оружие, ряд исправлений игрового процесса, а также улучшенные карты, модели и анимацию. Counter-Strike 1.0 будет доступен на различных игровых сайтах в двух вариантах: в качестве обновления для существующих игроков CS и как полноценный мод для существующих владельцев Half-Life».