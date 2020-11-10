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Число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 млн человек

В США число зараженных коронавирусом за весь период пандемии превысило 10 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты на основе статистики властей, данных СМИ и других открытых источников.

По подсчетам университета, число инфицированных в стране достигло 10 018 218. Зарегистрировано 237 742 летальных исхода.

США находятся на первом месте в мире по общему числу инфицированных коронавирусом. Второе место занимает Индия (8,5 млн), третье — Бразилия (5,6 млн). Россия, по подсчетам университета, занимает пятое место (1, 7 млн заболевших).

http://pharmpedia.org/2020/11/10/chislo-inficzirovannyh-koronavirusom-v-ssha-prevysilo-10-mln-chelovek/

10 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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