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Чей Крым: Тихановская определилась со свой позицией

На основании международного законодательства «Крым принадлежит Украине». Такое мнение высказала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает «Укринформ».

Она добавила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, поскольку у него, как и у белорусского народа, «будет своя какая-то принципиальная позиция».

Ранее Тихановская никогда прямо не отвечала на вопрос о принадлежности Крыма.

Напомним, полуостров вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина до сих пор оспаривает итоги голосования, считая Крым своей территорией.

10 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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