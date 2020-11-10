Британия выслала двух белорусских дипломатов

Британия незамедлительно ответила на решение Белоруссии выслать двух британских дипломатов за их якобы «деструктивную» деятельность.

Сначала в британский МИД был вызвал посол Белоруссии, которому выразили решительный протест. Чуть позже глава МИД Доменик Рааб выступил с заявлением о «зеркальных» мерах, которые были приняты в отношении Минска.

Уже в среду домой отправили двоих белорусских дипломатов, их имена пока не называются.

Рааб назвал действия Минска неоправданными, отметив, что они не запугают Великобританию и не помешают ей говорить о фальсификациях на выборах в Белоруссии и «омерзительном насилии в отношении белорусского народа».

«Великобританию не запугают попытки режима Александра Лукашенко помешать нам говорить о сфальсифицированных выборах», — заявил Рааб в Twitter.

Накануне сообщалось, что официальный Минск высылает дипломатических работников Британии, которых заподозрили в «наблюдении за акциями протеста» и в «сборе информации о внутриполитической ситуации» в Белоруссии.