Беременная Эмили Ратажковски в джинсах с заниженной талией показала всем животик

Если некоторые знаменитости предпочитают скрывать свою беременность и часто носят свободную одежду, чтобы не привлекать внимания к округлившемуся животу, то вот Эмили Ратажковски, наоборот, делает на этом акцент.

С момента объявления, что она ждет первенца, модель появлялась на публике уже несколько раз и не забывала подчеркнуть свое положение нарядом, будь то полурасстегнутая рубашка или облегающее платье с вырезом на боку.

Эмили Ратажковски

На этот раз Ратажковски предпочла более простой и повседневный наряд, но снова не забыла подчеркнуть округлившийся живот. Эмили выбрала джинсы с заниженной талией, а также белый укороченный топ и кардиган от бренда Leset из Лос-Анджелеса.

Звезда, похоже, намерена как можно подробнее задокументировать все девять месяцев беременности и регулярно делится в инстаграме фото, чтобы показать подписчикам, как растет ее живот.

Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом

Модель также уже написала эссе о материнстве, где поделилась своими планами по воспитанию ребенка. Так, Эмили призналась, что ей не нравятся гендерные предубеждения, которые навязывают людям, и сообщила, что на вопрос о поле ребенка она предпочитает не отвечать прямо.