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Ася Бранч из Миссисипи стала победительницей конкурса «Мисс США — 2020» (фото)

Отложенный на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса конкурс «Мисс США» наконец состоялся вчера в поместье Элвиса Пресли Грейсленд в Мемфисе, штат Теннесси. Почетного звания «Мисс США — 2020» удостоилась 22-летняя «Мисс Миссисипи» Ася Бранч. Корону ей вручила ее предшественница  Челси Крист, обладательница звания «Мисс США — 2019».

Второе место заняла мисс Айдахо Ким Лейн, а третье — мисс Оклахома Мэрайя Джейн Дэвис.

Ким Лейн 

Ким Лейн

Ким Лейн 

Джейн Дэвис 

Джейн Дэвис

Джейн Дэвис 

Всего же за звание боролась 51 девушка со всей страны, но судьи выбрали Асю, отметив ее честолюбие, самообладание и победный настрой. Бранч поразила зрителей своим ответом на вопрос, что нужно сделать, чтобы объединить разделенную нацию.

Я думаю, что это вопрос доверия. Мы потеряли доверие к системам, которые поддерживают нашу страну в рабочем состоянии, от СМИ до бизнеса и нашего правительства. Чтобы восстановить это доверие, нужно собраться и работать вместе над тем, чтобы исцелить эту систему и довериться ей. Если мы хотим и дальше оставаться величайшей нацией, нам придется подавать лучший пример,

— сказала она.

Ася Бранч 

Она также выступила за реформу закона об огнестрельном оружии и призвала законодателей потребовать от потенциальных владельцев оружия «прохождения курсов подготовки и безопасности».
Я думаю, что важно, чтобы мы не запрещали оружие, потому что очевидно, что люди все равно найдут способ получить то, что они хотят, но я думаю, что это наше право второй поправки,

— отметила Ася.

Ася Бранч стала первой афроамериканкой, удостоившейся звания «Мисс Миссисипи», а также первой афроамериканкой, представлявшей штат на ежегодном конкурсе. Теперь, после того как она получила звание «Мисс США», Бранч переедет в Нью-Йорк, где будет представлять различные благотворительные организации.

Ася Бранч изучала радиожурналистику в Университете штата Миссисипи, где получила степень бакалавра. В ее планах получить докторскую степень в области права.

10 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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