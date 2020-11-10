Ася Бранч из Миссисипи стала победительницей конкурса «Мисс США — 2020» (фото)

Отложенный на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса конкурс «Мисс США» наконец состоялся вчера в поместье Элвиса Пресли Грейсленд в Мемфисе, штат Теннесси. Почетного звания «Мисс США — 2020» удостоилась 22-летняя «Мисс Миссисипи» Ася Бранч. Корону ей вручила ее предшественница Челси Крист, обладательница звания «Мисс США — 2019».

Второе место заняла мисс Айдахо Ким Лейн, а третье — мисс Оклахома Мэрайя Джейн Дэвис.

Ким Лейн

Джейн Дэвис

Всего же за звание боролась 51 девушка со всей страны, но судьи выбрали Асю, отметив ее честолюбие, самообладание и победный настрой. Бранч поразила зрителей своим ответом на вопрос, что нужно сделать, чтобы объединить разделенную нацию.

Я думаю, что это вопрос доверия. Мы потеряли доверие к системам, которые поддерживают нашу страну в рабочем состоянии, от СМИ до бизнеса и нашего правительства. Чтобы восстановить это доверие, нужно собраться и работать вместе над тем, чтобы исцелить эту систему и довериться ей. Если мы хотим и дальше оставаться величайшей нацией, нам придется подавать лучший пример,

— сказала она.

Она также выступила за реформу закона об огнестрельном оружии и призвала законодателей потребовать от потенциальных владельцев оружия «прохождения курсов подготовки и безопасности».

Я думаю, что важно, чтобы мы не запрещали оружие, потому что очевидно, что люди все равно найдут способ получить то, что они хотят, но я думаю, что это наше право второй поправки,

— отметила Ася.

Ася Бранч стала первой афроамериканкой, удостоившейся звания «Мисс Миссисипи», а также первой афроамериканкой, представлявшей штат на ежегодном конкурсе. Теперь, после того как она получила звание «Мисс США», Бранч переедет в Нью-Йорк, где будет представлять различные благотворительные организации.

Ася Бранч изучала радиожурналистику в Университете штата Миссисипи, где получила степень бакалавра. В ее планах получить докторскую степень в области права.