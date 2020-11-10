Алиев назвал соглашение по Карабаху капитуляцией Армении

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе фактически является военной капитуляцией Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации.

Как передает «Интерфакс», Алиев назвал условия соглашения «максимально выгодным вариантом» для Азербайджана и добавил, что власти страны «достигли всего, чего хотели».

Напомним, ранее сообщалось, что между Азербайджаном, Арменией и РФ заключено трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в регионе и введении в Нагорный Карабах российских миротворцев. Также по этому соглашению Армения должна передать Азербайджану часть спорных территорий. После объявления о соглашении в Ереване начались беспорядки.