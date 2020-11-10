38-летний актер из «Доктора Хауса» найден мертвым в отеле

Американский актер Берт Беласко, снявшийся в сериалах «Доктор Хаус» и «Правосудие», умер в возрасте 38 лет. Его тело обнаружили в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния, пишет TMZ.

По прибытии в город артиста обязали оставаться в номере отеля на карантине. Он приехал в Ричмонд по работе — ему предложили роль в фильме.

Официальная причина смерти пока не указывается. Отмечается, что на кровати актера были обнаружены пятна крови. По словам отца Беласко, тот скончался из-за аневризмы.

Берт Беласко также появился в сериалах «Американская принцесса», «Мик», «Умираю со смеху», «Подача» и «Ки и Пил». Он также исполнил одну из главных ролей в сериале «Давай останемся вместе».