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38-летний актер из «Доктора Хауса» найден мертвым в отеле

Берт Беласко

Американский актер Берт Беласко, снявшийся в сериалах «Доктор Хаус» и «Правосудие», умер в возрасте 38 лет. Его тело обнаружили в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния, пишет TMZ.

По прибытии в город артиста обязали оставаться в номере отеля на карантине. Он приехал в Ричмонд по работе — ему предложили роль в фильме.

Официальная причина смерти пока не указывается. Отмечается, что на кровати актера были обнаружены пятна крови. По словам отца Беласко, тот скончался из-за аневризмы.

Берт Беласко также появился в сериалах «Американская принцесса», «Мик», «Умираю со смеху», «Подача» и «Ки и Пил». Он также исполнил одну из главных ролей в сериале «Давай останемся вместе».

10 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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