Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга — Дэвид пообещал отомстить

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс являются, пожалуй, самой знаменитой семейной парой, любящей потроллить друг друга. Но теперь у них наметились конкуренты — подшутить над мужем вчера решила Виктория Бекхэм. Поводом послужило новое видео, которым Дэвид Бекхэм поделился с подписчиками по случаю Дня памяти павших (он отмечался в Великобритании вчера).

Несмотря на серьезный повод, многие пользователи сети едва ли могли сдержать улыбку — причиной тому была обувь экс-футболиста. Довольно формальный костюм Дэвид дополнил сапогами с широким голенищем. Тот, кто не успел рассмотреть их на видео (обувь и правда попала в кадр не целиком), мог без помех насладиться модным образом 45-летнего Дэвида в инстаграме Виктории.

Виктория и Дэвид Бекхэм

После супруга Бекхэма еще и выложила сторис, где сравнила Дэвида с персонажем мультфильма «Красавица и чудовище» Гастоном, у которого была пара весьма похожих сапог.

Гастон хочет вернуть свою обувь, Дэвид,

— подписала коллаж 46-летняя Виктория.

Дэвид в долгу не остался. Он запостил такой же коллаж, правда, поменял ради шутки подписи под своим фото и изображением Гастона. И, кажется, у Дэвида уже есть план, чем отплатить супруге.

Моя жена решила запостить это фото, не спросив меня и не обрезав обувь, которую я выбрал в спешке в последнюю минуту. Месть будет сладкой, Виктория,

— пригрозил Бекхэм.

Что же, за блогами супругов, которые вот уже 21 год в браке, в ближайшее время, кажется, стоит следить особенно внимательно: вероятно, нас ждет второй раунд этой модной битвы.