Вертолет Трампа с золотыми ремнями у кресел решили продать за миллион долларов

Вертолет проигравшего на выборах президента в США Дональда Трампа выставили на продажу. Соответствующий материал публикует портал TMZ.

В настоящее время Трамп владеет тремя вертолетами Sikorsky S76-B, а также другими частными самолетами, не являющимися собственностью Белого дома. По поручению представителей бывшего лидера США один из этих вертолетов попал в розничную торговую сеть через компанию Aero Asset, которая на данный момент занимается перевозкой упомянутого транспорта из ангара в Нью-Джерси.

Отмечается, что вертолет выставили на продажу в августе. В нем есть элементы, свойственные дизайнерским запросам Трампа: белая кожаная обивка кресел и золотые ремни безопасности. При этом в объявлении не указывается конкретная стоимость летательного средства: Sikorsky S76-B продадут за названную потенциальным покупателем цену.