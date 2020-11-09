«  
  »

В Японии установили робота — Годзиллу в натуральную величину

В Японии установили Годзиллу в натуральную величину

В тематическом парке Нидзиген-но-Мори на острове Авадзи, что недалеко от города Кобе, была представлена копия монстра из фильма «Годзилла» в натуральную величину.

По информации, сооружение было установлено как часть аттракциона, посвященного этому существу.

Монстр имеет длину 55 метров, ширину 25 метров и высоту 23 метра.

Посетители могут на скорости влететь в острозубую пасть зверя и исследовать его внутреннее содержание. Вернувшись на землю, люди могут принять участие в игре-стрелялке, чтобы уничтожить клетки Годзиллы.

В тематическом парке также находится первый в мире музей Годзиллы, где демонстрируется реквизит для фильмов. Также, посетители парка могут пообедать Карри Годзиллы — черным карри, которое готовят с луком острова Авадзи.

Также отмечается, что это первая в мире копия Годзиллы в натуральную величину.

9 ноября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  