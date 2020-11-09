В Японии создали надувной электровелосипед

Команда ученых из Токийского университета разработала электровелосипед Poimo на надувной раме. Он весит 5,5 кг, в сложенном состоянии легко умещается в рюкзаке, а надувается примерно за минуту.

Разработчики надеются, что Poimo (сокр. от Portable and Inflatable Mobility) сможет стать коммерческим продуктом и выйти на рынок. Легкий, складной и компактный, он стал бы отличным решением для поездок на короткие и средние расстояния в условиях города. Да и не только.

Основа устройства — надувной прямоугольный каркас из термопластичного полиуретана (ТПУ). Велосипед поставляется с небольшим электронасосом, который накачивает раму полностью примерно за минуту. К нижней части рамы прикреплены две пары маленьких резиновых колес, а также небольшой электродвигатель; есть также беспроводной контроллер, который крепится к рулю велосипеда.

Сейчас Poimo весит около 5,5 кг, но может стать еще легче.

Создатели этого транспортного средства смотрят в будущее с оптимизмом: они планируют сделать следующие варианты прототипа еще меньше, прочнее и эргономичнее, и это позволит им подготовить финальную версию продукта для коммерческого запуска.

Последний прототип Poimo был представлен в виртуальной презентации на конференции HRI в 2020 году.