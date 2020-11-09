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В США испытали первый в мире сверхскоростной вакуумный поезд

© Фото из аккаунта www.facebook.com/VirginHyperloop

Первые в мире испытания капсулы транспортной системы Hyperloop с пассажирами провели в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

Компания Virgin Hyperloop представила абсолютно новый вид «вакуумного транспорта», концепт которого был предложен основателем SpaceX Илоном Маском в августе 2013 года.

Капсула XP-2 с двумя пассажирами передвигалась по трубам, где поддерживается крайне низкое давление. Когда испытания завершатся, разработчики обещают производить серийные «вагоны» вместимостью до 28 пассажиров.

Поезд разогнался до 107 миль в час (172 км/ч) и проехал по 500-метровому отрезку трубы на полигоне DevLoop. В теории он способен разгоняться до 390 км/ч, а в будущем его скорость планируют увеличить до 1,2 тыс. км/ч.

Отмечается, что уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий.

9 ноября, 2020 | Category: Видео, Наука, Новости, США ﻿
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