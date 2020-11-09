В США испытали первый в мире сверхскоростной вакуумный поезд

Первые в мире испытания капсулы транспортной системы Hyperloop с пассажирами провели в американском Лас-Вегасе (штат Невада).
Компания Virgin Hyperloop представила абсолютно новый вид «вакуумного транспорта», концепт которого был предложен основателем SpaceX Илоном Маском в августе 2013 года.
Капсула XP-2 с двумя пассажирами передвигалась по трубам, где поддерживается крайне низкое давление. Когда испытания завершатся, разработчики обещают производить серийные «вагоны» вместимостью до 28 пассажиров.
Поезд разогнался до 107 миль в час (172 км/ч) и проехал по 500-метровому отрезку трубы на полигоне DevLoop. В теории он способен разгоняться до 390 км/ч, а в будущем его скорость планируют увеличить до 1,2 тыс. км/ч.
Отмечается, что уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий.
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