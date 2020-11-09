Китай перестал пускать грузовой транспорт из России Стало известно об успехе испытаний американской вакцины от коронавируса » В США испытали первый в мире сверхскоростной вакуумный поезд © Фото из аккаунта www.facebook.com/VirginHyperloop Первые в мире испытания капсулы транспортной системы Hyperloop с пассажирами провели в американском Лас-Вегасе (штат Невада). Компания Virgin Hyperloop представила абсолютно новый вид «вакуумного транспорта», концепт которого был предложен основателем SpaceX Илоном Маском в августе 2013 года. Капсула XP-2 с двумя пассажирами передвигалась по трубам, где поддерживается крайне низкое давление. Когда испытания завершатся, разработчики обещают производить серийные «вагоны» вместимостью до 28 пассажиров. Поезд разогнался до 107 миль в час (172 км/ч) и проехал по 500-метровому отрезку трубы на полигоне DevLoop. В теории он способен разгоняться до 390 км/ч, а в будущем его скорость планируют увеличить до 1,2 тыс. км/ч. Отмечается, что уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий.

загрузка...