В РФ коронавирусом болеет почти миллион

Официальная статистика по коронавирусу в России продолжает трещать по швам.Вслед за двукратным расхождением данных о смертности между Росстатом и оперативным штабом правительства неожиданный разрыв обнаружился в цифрах и по общему числу болеющих.

В настоящее время коронавирусом в РФ болеют порядка 900 тысяч человек, сообщил в эфире «Первого канала» глава Минздрава Михаил Мурашко.

Из них около 650 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении. «Еще где-то порядка 250 тысяч человек — это те, которые находятся на стационарном лечении», — цитирует министра «Интерфакс».

Озвученные главой Минздрава данные более чем вдвое превышают цифру оперативного штаба правительства, которым управляет вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным оперштаба (на субботу, 7 ноября), за время пандемии выявлено 1 млн 753 тысячи 836 случаев Covid-19. При этом выздоровели 1 млн 313 тысяч 927 человек, а 30 251 человек скончались.

Таким образом, число «активных случаев» — то есть болеющих в настоящий момент — оперативный штаб оценивал всего примерно в 409,6 тысячи.

Радикально расходятся также и данные о смертности. Так, в сентябре оператиный штаб сообщил о 3592 летальных исходах.

При этом Росстат в демографической сводке зафиксировал 5199 смертей с Covid в качестве основной причины (.xls). Еще 4599 человек умерли, имея коронавирус, который врачи не назвали главной причиной смерти.

Всего за сентябрь, по данным Росстата, от коронавируса и с ним скончались, таким образом, 9798 человек — втрое больше, чем зафиксировал оперштаб.

Такие же расхождения фиксируются в каждый месяц пандемии. В августе оперштаб выявил 3241 летальный исход, а Росстат — 7673. В июле правительство отчиталось о 4522 умерших, а Росстат увидел больше 10 тысяч.

Данные по числу умерших от коронавируса в России, которые публикует оперативный штаб, «нужно умножать на три», заявил в интервью Bloomberg в октябре бывший демограф Росстата Алексей Ракша.

По его словам, в официальной ежедневной статистике смертность занижена. При этом Росстат публикует полные цифры, но с большим лагом по времени, а реальную статистику предоставляет правительству в засекреченном виде.

(таблица: MMI)