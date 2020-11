Ученые обнаружили в Австралии двух новых неизвестных млекопитающих Болезнь Путина — Паркинсон или деменция? » В ОАЭ разрешили пить алкоголь и запретили убивать женщин, «опозоривших» семью Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о пересмотре ряда исламистских законов, действовавших в стране. 7 ноября агентство WAM коротко сообщило, что президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян утвердил поправки к законам о личном статусе, гражданско-правовых сделках, а также к уголовному и уголовно-процессуальному кодексам. Основные подробности о нововведениях представила государственная газета The National, не указывая источник информации. По данным издания, изменения уже вступили в силу. В ОАЭ криминализовали «убийства чести», то есть убийство женщины членом своей семьи под предлогом защиты чести. Раньше мужчина, убивший свою родственницу, которая, как считалось, опозорила семью, мог получить мягкий приговор. По данным правозащитников, часто женщин убивают из-за секса вне брака или подозрений в нем, указывает BBC News. Теперь за «убийства чести» в ОАЭ будут судить так же, как за остальные убийства. Агентство WAM сообщило, что такие изменения внесли в законы «из твердой приверженности ОАЭ делу защиты прав женщин». Еще часть поправок вводит дополнительное наказание для мужчин, которые домогаются женщин, в том числе преследуют их на улице. Другое заметное изменение — в ОАЭ отменили штрафы за употребление алкоголя. Теперь жители страны и приезжие, которым больше 21 года, могут пить, хранить или продавать алкогольные напитки без лицензии в своих домах и в разрешенных общественных местах, не подвергаясь уголовному наказанию. Как отмечает Associated Press, пиво и другие спиртные напитки широко доступны в барах и клубах, но до недавних пор люди должны были получать государственную лицензию, чтобы купить алкоголь, привезти его домой и выпить. The National утверждает, что наказание за употребление алкоголя без лицензии считалось редким, но человека могли за это оштрафовать, если его привлекали к ответственности за другое преступление. Новые правила запрещают так делать. Другое нововведение разрешает парам, не состоящим в браке, жить вместе. Раньше совместная жизнь до брака — как и совместное проживание соседей, не состоящих в родстве, — считалось преступлением. Как отмечает AP, раньше власти, особенно в Дубае, могли закрывать на это глаза, если наказание касалось иностранцев, но угроза наказания для них все равно существовала. Помимо этого власти ОАЭ отменили наказание за попытку самоубийства, а также разрешили иностранцам руководствоваться законами своих стран, а не законами шариата, в таких вопросах как развод и наследование. В то же время в стране остались неизменными положения законов, по которым гомосексуалам, , а также людям, которые публично проявляют чувства, например, целуются, будет грозить наказание, отмечает Ap. Власти ОАЭ изменили законы, чтобы «закрепить принципы толерантности в обществе» и укрепить позиции страны как центра для жизни и работы, сообщило агентство WAM. Поправки в законы внесли спустя три месяца после того, как в августе ОАЭ и Израиль при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились о нормализации отношений. Кроме того, как пишет Associated Press, в октябре 2021 года в Дубае должна пройти Всемирная выставка, которая привлечет в ОАЭ до 25 миллионов иностранцев.

