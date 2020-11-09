В носу ученого застряли четыре магнита — он боролся с коронавирусом

Австралийский астрофизик угодил в больницу с четырьмя магнитами, намертво застрявшими в его носу, в результате неудачной попытки создать устройство, минимизирующее число машинальных касаний лица во время пандемии COVID-19.

Даниэль Рирдон (Daniel Reardon), научный сотрудник Мельбурнского университета, собирался сконструировать простенькое устройство, сигнализирующее о случайных прикосновениях к лицу. По замыслу ученого, ожерелье из неодимовых магнитов должно было издавать громкий звук, когда человек подносит руки к голове. Для этого он снабдил магнитами браслеты, которые надел на запястья. Все пошло не по плану. Динамик, встроенный в ожерелье, трещал без остановки независимо от положения рук.

Предприимчивый астрофизик переместил магниты с шеи на мочки ушей. Когда он снова не получил желаемого эффекта, то решил поэкспериментировать с собственным носом. Рирдон вставил по магниту в обе ноздри и «закрепил» их с внешней стороны другими магнитами. Природное притяжение оказалось сильнее благой цели. Магниты с внешней стороны носа затянуло внутрь, и неодимовые шарики сцепились друг с другом через носовую перегородку. Четыре магнита соединились с такой силой, что ученый не смог вытащить их руками.

Не помогли и плоскогубцы, которыми решил воспользоваться горе-изобретатель, чтобы извлечь инородные тела. Инструмент примагнитился к носу и лишь смещал его в сторону во время попыток достать шарики. «Это было довольно больно», — рассказал ученый после визита в больницу.

Неловкая ситуация, в которую попал астрофизик, изучающий пульсары и гравитационные волны, показалась докторам забавной. Они тепло поблагодарили ученого за попытку сдержать распространение коронавируса, однако посоветовали по?другому избавляться от скуки во время самоизоляции. Врачи побрызгали анестетиком взятый в магнитный плен нос и вручную извлекли магниты.

Астрофизик пообещал, что больше не будет проводить эксперименты с магнитами и найдет более безопасное занятие на карантине.