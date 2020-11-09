В Кремле решили пока не поздравлять Байдена

Владимир Путин поздравит избранного президента США с победой на выборах после официального подведения итогов голосования. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов.

На уточняющий вопрос, почему Владимир Путин четыре года назад поздравил Дональда Трампа с победой, не дожидаясь окончательных результатов, представитель Кремля ответил следующее: «Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. Этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления».