В Армении заявили, что отбили Шуши

Тяжелые бои возле Шуши продолжаются, подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Подразделения Армии обороны ведут оборонительные бои на юго-восточном, южном и юго-западном направлениях. Интенсивные столкновения шли в районе Шуши — Карин Так.

По данным ведомства, потеряв значительные силы, подразделения Вооруженных сил Азербайджана отступили. «В результате войска заняли более выгодные позиции (…). В ходе боевых действий противник продолжил наносить артиллерийские и авиаудары по мирным городам. Оперативно-тактическая ситуация находится под контролем Армии обороны», — написала Степанян.