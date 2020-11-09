«  
  »

В Армении сбили российский военный вертолет

В Армении рядом с населенным пунктом Ерасх потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Его сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса, сообщили в минобороны России.

В результате крушения погибло двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

«Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», — говорится в сообщении минобороны.

Командование 102-й российской военной базы ведет разбирательство, в котором устанавливает принадлежность стрелявших по вертолету, добавляется в сообщении.

9 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  