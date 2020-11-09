Ученые обнаружили в Австралии двух новых неизвестных млекопитающих

«Очень интересно найти такое биоразнообразие у нас прямо под носом», — расказала The West Australian исследователь Кара Янгентоб. «Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, насколько у нас недостаточно информации о фауне Австралии».

Большой летающий поссум — Petauroides volans — сумчатое млекопитающее из семейства кольцехвостых поссумов. Крупнейшее из сумчатых животных, которое способно к парению. Встречается на восточном побережье Австралии. Эти животные довольно неуклюжи на земле, но очень шустрые на деревьях и во время полёте.

Они ведут ночной образ жизни, днем ​​живя в дуплах деревьев, а ночью бродя по лесу в поисках своей любимой еды — листьев эвкалипта.

Эффективное сохранение находящихся под угрозой исчезновения животных зависит от точной классификации, поэтому эти два новых вида могут нуждаться в защите, как и большой летающий поссум. Сейчас он занесен в список «находящихся под угрозой исчезновения» из-за разрушения его среды обитания в Австралии. Еще до того, как разрушительные лесные пожары убили миллионы животных в Австралии, численность популяции Petauroides volans сокращалась.

Используя генетическое секвенирование образцов тканей, взятых с различных поссумов, исследователи смогли подтвердить различия в ДНК нескольких видов. Большие летающие поссумы делятся на три различных вида: Petauroides minor и Petauroides armillatus дополнили первоначальный Petauroides volans.

Открытие двух новых крупных видов поссумов также вызвало интерес у любителей животных в социальных сетях. «И вот так мир стал намного лучше», — написал один из них.

Фото новых видов активно распространяются в Twitter.