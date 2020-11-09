Стало известно об успехе испытаний американской вакцины от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий биотехнологический партнер BioNTech объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины BNT162b2 от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из заявления компании, передает в понедельник, 9 ноября, РИА Новости.

Уточняется, что третья фаза продемонстрировала эффективность вакцины более чем на 95 процентах испытуемых.

«Вакцина-кандидат оказалась более чем на 95 процентов эффективна в предотвращении COVID-19 <…> в первом промежуточном анализе эффективности», — указано в сообщении.

В случае успеха вакцина появится для массового использования в следующем году.