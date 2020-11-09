Самая молодая конгрессвумен США призвала к чисткам в рядах сторонников Трампа

«Кто-нибудь ведет учет этих подхалимов Трампа на случай, если они в будущем попытаются преуменьшать свою роль в происходившем или отрицать свою причастность к этому?» — написала политик.
Так, один из чиновников администрации Трампа в беседе с Politico заявил, что заявление Окасио-Кортес выглядит пугающим, поскольку она продвигает подобные идеи абсолютно всерьез. «Ужасно, что действующий член Конгресса призывает к чему-то подобному… Это определенно должно напугать американский народ куда больше, чем меня», — отметил собеседник издания, напомнив, что за Трампа проголосовало около 70 миллионов американцев. «Это может начаться с чиновников Трампа, но что, если они пойдут дальше?» — предупредил он.
В то же время многие республиканцы, работавшие с Трампом, сомневаются, что в будущем у них действительно могут возникнуть какие-то проблемы с трудоустройством. По их словам, выборы для партии прошли не так плохо, как могли бы, и оценка деятельности уходящего президента в обществе не так негативна, как в случае, например, с Джорджем Бушем-младшим, которого многие жестко критиковали за начало войны в Ираке. При этом многим сторонникам Буша тогда также грозили отстранением от политики, однако в дальнейшем они смогли успешно продолжить карьеру, а некоторые даже начали работать с демократами.
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