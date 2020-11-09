Работа за границей: почему стоит работать легально

Нестабильная экономическая ситуация в стране заставляет многих активных граждан искать лучшей жизни за пределами Украины или, как минимум, заняться поисками работы за границей.

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Часто перед соискателями встает вопрос о легальности трудоустройства. Т.е., с предоставлением работником установленного пакета документов, оформлением в штат или по договору, уплатой налогов и сборов как работником, так и работодателем.

Неофициальная работа в теории может принести зарплату выше, чем труд на такой же легальной вакансии, однако имеет ряд серьезных рисков и не дает гарантированных законом преимуществ.

Преимущества официального трудоустройства

Предварительно стоит ознакомиться с актуальными вакансиями по выбранной стране или видам работ. Портал Razem предлагает только официальное трудоустройство напрямую от работодателей.

В каждой стране существует миграционное законодательство и требования к трудоустройству иностранных рабочих. Необходимо потратить какое-то время на его изучение, собрать пакет документов и получить разрешение на работу.

Однако преимущества легального трудоустройства за границей стоят потраченного времени. Основные из них такие:

Правовая защита. В цивилизованном обществе принято защищать права налогоплательщиков и участников профсоюзов. Если же человек работает неофициально, с точки зрения европейского законодательства, он является преступником со всеми вытекающими последствиями, включая штрафы, тюремное заключение и депортацию с запретом на въезд в Евросоюз.

Социальные гарантии. Иностранные работники также имеют право на отдых, отпуск, больничные и т.д. При работе по устной договоренности, на практике социальные гарантии соблюдаются крайне редко и зависят от порядочности работодателя.

Медицинское обслуживание. Многие виды работ, особенно, в сфере строительства или производства, сопряжены с высокими рисками получения травм работниками и потерей трудоспособности. Медицинская страховка работников является обязательной при приеме на работу и гарантирует лечение и выплаты из-за несчастных случаев.

Пенсия. В молодом трудоспособном возрасте мало кто задумывается о пенсии, тем более о получении пенсионного обеспечения от другого государства. Однако с некоторыми странами, например, с Польшей существуют договоренности о взаимозачете пенсионного стажа. Воспользоваться возможностью заработать пенсию за границей можно только работая официально и оплачивая необходимые пенсионные отчисления.

Гарантия получения зарплаты. Только в случае подписания контракта, оговаривающего условия труда и проживания, количество рабочих часов, порядок оплаты и размер зарплаты, оплату сверхурочной работы и т.д. работник гарантировано получит свою зарплату и другие социальные гарантии. Т.к. даже при отказе работодателя от выполнения взятых на себя обязательств по контракту всегда можно обратиться в суд.

Риски при неофициальном трудоустройстве

Работая вне правового поля в другой стране, риск остаться без зарплаты достаточно велик. На практике отказ работодателя выплачивать зарплату еще не самое страшное, что может произойти.

Например, чтоб не выплачивать деньги, хозяева могут сами сдать нелегалов властям. В случае травм или болезни нелегальный работник остается один на один со своими проблемами, в большинстве случаев, без денег и медицинской помощи. Случаются и более трагические ситуации, такие как трудовое рабство.

Чтобы избежать возможных негативных последствий и чувствовать себя защищенным в чужой стране, обязательно следует устраиваться официально, получать разрешение на работу и подписывать контракт, предварительно внимательно его прочитав.