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Польша одобрила введение дополнительных войск США для защиты от России

Польша окончательно одобрила размещение дополнительных войск из США, в том числе для защиты от угроз со стороны России.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда ратифицировал межправительственное соглашение об усилении военного сотрудничества двух стран. Заключенное соглашение предполагает, что в Польшу будут дополнительно введены не менее одной тысячи американских военнослужащих, а также создание в стране передового центра командования пятого корпуса армии США.

Договор закрепляет «более долгосрочное» военное присутствие США в Польше, где в настоящее время находятся, по разным оценкам, около 4,5 тысячи американских военнослужащих. Размеры доплаты на реализацию данного договора из польского бюджета оцениваются в 500 миллионов злотых (около 135 миллионов долларов) в год.

9 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, США ﻿
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