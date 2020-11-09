В Японии создали надувной электровелосипед » Почему Путин проиграл американские выборы Джо Байден одержал трудную, но от этого еще более убедительную победу на выборах в США. В 2016 году Дональд Трамп стал президентом за счет победы в трех штатах так называемого «ржавого пояса» (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин) с преимуществом в 100 тысяч голосов, и этот выигрыш многие называли «впечатляющим» и даже «разгромным». Сейчас Байден выиграл эти штаты с преимуществом в более чем в 200 тысяч голосов. Дефицита в обсуждении итогов американских выборов сейчас не будет, но есть одна тема, на которой стоит остановиться отдельно — российское вмешательство. Вопреки распространенным насмешкам по этому поводу — «ха-ха, неужели российские тролли могли избрать президента США» — я призываю относиться к этой теме вполне серьезно и убежден, что именно российское вмешательство стало важнейшим фактором, который привел к победе Трампа в 2016 году, а уроки, выученные демократами по этому поводу — важным фактором их победы в 2020-м. И речь вовсе не о троллях — хотя и они тоже сыграли свою роль, правда, скорее как верхушка айсберга. Поскольку, как уже говорилось выше, победа Трампа была обеспечена очень небольшим перевесом в трех «состязательных» штатах, исход оказался в руках неопределившихся избирателей, которые могли принять решение вовсе не под воздействием каких-то системных явлений или взглядов, а просто случайно. При таких малых величинах надо рассматривать любые факторы как значимые — в том числе и активность российских троллей, которые, активно изображая из себя «американцев», создавали среди запутавшихся избирателей без четкого собственного мнения два эффекта: «сомнительности» кандидатуры Клинтон (ее после избрания «арестуют», «посадят», будет «хаос» и т.д.) и «массовости» поддержки Трампа (вы знаете, как это работает в российских соцсетях — «очевидно же, что вся страна за Путина, а вас жалкие 2%», и так несколько тысяч твитов подряд). Но, повторю, у айсберга помимо интересной, но маргинальной верхушки в виде троллей было и основание. В чем заключалось основное воздействие России на выборы в США 2016 года? Российские спецслужбы взломали почту сотрудников аппарата Демократической партии, опубликовали похищенные мейлы сотрудников аппарата через WikiLeaks, и обезглавили аппарат Демпартии за три месяца до выборов. К финалу избирательной кампании демократы подошли с разгромленным партийным штабом, который не смог примирить враждующие крылья партии и обеспечить достаточную мобилизацию избирателя в поддержку Клинтон. Как многие помнят, в 2016-м на праймериз у демократов была исключительно жесткая борьба «до последнего» между Хиллари Клинтон и Берни Сандерсом, представляющими два совершенно разных крыла партии. Сандерс — из тех, кого у нас многие называют «социалистами» и «леваками», и хотя это преувеличение (левое крыло Демпартии не более левое, чем вполне себе респектабельные социал-демократические партии Западной Европы), тем не менее, их взгляды, связанные с более высоким налогообложением богатых и увеличением социальных госрасходов, являются довольно радикальными по меркам американского капитализма, куда более дикого, чем капитализм западноевропейский или канадский. Берни Сандерс и Хиллари Клинтон Клинтон — как и до этого Обама, а сегодня Байден — представляют другое, центристское крыло партии, которое отдает себе отчет в важности эффективной социальной политики, но, тем не менее, очень далеко от ярлыков «социалистов» и «коммунистов», которые на этих политиков вешают их оппоненты. Это доминирующее крыло Демократической партии базируется на принципах поиска баланса интересов между бизнесом и социальной сферой — как говорит президент Обама, «рынки эффективны и должны работать, но и государство должно выполнять свою социальную функцию». Это, по сути, и есть формула здорового современного центризма, без шараханий в радикальный социализм или, напротив, дикий анархический капитализм (куда при Трампе, увы, полностью сползла Республиканская партия, полностью растеряв здоровое центристское крыло). Кстати, Демократическая партия участвует в работе такой международной структуры, как Центристский демократический интернационал (Centrist Democrat International), куда входят, в частности, ХДС Ангелы Меркель и другие правоцентристские европейские партии. Вообще, за здоровым центризмом, синтезом и фьюжном идей — будущее, даже в экономике сегодня передовые идеи основаны на синтезе некогда непримиримых экономических школ, кейнсианства и неоклассицизма (погуглите «неоклассический синтез»). Клинтон, Обама и Байден — центристы, и ищут баланс интересов между бизнесом и социальной сферой Непримиримая борьба левого и центристского лагерей в Демпартии США, была очевидна всем, кто следил за американской политикой в последние годы. Центристы выигрывают за счет большего веса и здравого смысла (большинству сторонников партии понятно, что чересчур левые идеи Сандерса и прочих не будут поддержаны большинством избирателей страны), но левое крыло исключительно активно и пользуется огромной поддержкой молодежи, постоянно пытаясь сдвинуть партию еще более влево. Особенно остро это противостояние проявилось на праймериз 2016 года, где Сандерс проиграл Клинтон. Ну проиграл и проиграл — но тут вмешались русские хакеры, которые аккурат к июльскому съезду Демпартии выбросили на публику электронную переписку, которая показывала, что аппарат Демпартии отчасти подыгрывал Клинтон в борьбе против Сандерса. На фоне только что перенесенного болезненного поражения в длительных и изнуряющих праймериз сторонники Сандерса и левого крыла партии были дико раздражены. Скандал приобрел такие масштабы, что 28 июля в отставку была вынуждена уйти глава аппарата Демпартии (Демократического национального комитета, или DNC) Дебби Вассерман-Шульц. Представляете, что это такое — обезглавленный аппарат партии за три месяца до решающего голосования? Хихикающим комментаторам, далеким от реальной политики, это, возможно, понять трудно — но мне как практикующему политику с большим опытом выборов совершенно очевидно, насколько это катастрофическая история. Обезглавленный аппарат партии за три месяца до голосования — это катастрофа Хотя у Хиллари был свой штаб, именно DNC должен был залечить раны противоборства центристского и левого крыльев партии и объявить всеобщую мобилизацию для поддержки единого кандидата. Эта задача после взлома была с треском провалена. Новая руководитель DNC Донна Бразил проявила себя крайне неэффективно и в оставшиеся три месяца ухудшила ситуацию. Итог: Хиллари не вызвала нужного энтузиазма у избирателей и недобрала так необходимых голосов. Вот к какому оглушительному успеху для Путина привел всего лишь один взлом почты DNC. Зачем Путину был нужен Трамп? Примитивная трактовка ответа на этот вопрос обычно увязывает его со снятием санкций против России. Такая попытка и правда была, но она оказалась слишком лобовой и неудачной: советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн с генеральской прямотой предложил российскому послу Кисляку снять санкции, это стало известно, Флинн был стремительно уволен, а антипутински настроенный республиканский истеблишмент в Конгрессе принял меры, чтобы блокировать возможность одностороннего снятия санкций в дальнейшем. Но дело вовсе не только в санкциях. Путин и его окружение рассматривают Трампа как подрывного игрока, работающего на демонтаж и сложившихся на Западе демократических институтов, и либерального миропорядка в целом. Собственно, четыре года правления Трампа это и показали: он посеял небывалый разлад в отношениях с союзниками по НАТО, привнес в политическую культуру США массу элементов «российскости» (финансовая непрозрачность, родственники на ключевых постах, тотальный фаворитизм в принятии решений, пренебрежение к нормам права и прочее), все его правление было ознаменовано рекордным накалом конфликтов и внутриполитической конфронтации, от межпартийного противостояния до межрасового. Путин и его окружение рассматривают Трампа как подрывного игрока Уверен, Путин хорошо знал, что Трамп будет править именно так. Неизвестно, что 45-й президент США делал, проживая в своем номере в отеле Ritz Carlton в Москве, но мы точно знаем, что бизнесмена, культивировали как партнера еще советские власти, пригласив его в 1987 году в СССР (тогда приглашал его лично посол в США Добрынин, а организатором поездки выступило ВАО «Интурист», которое вполне открыто можно считать филиалом КГБ). И характер и политические повадки Трампа были известны российским спецслужбам много десятилетий — да он и сам их не скрывал, участвуя в 2015-2016 годах в праймериз Республиканской партии на платформе открытой войны против вашингтонского истеблишмента. Понятно, что такой кандидат был подарком для Кремля — ровно на такие политические силы, расшатывающие основы политического истеблишмента и демократический миропорядок, Путин делает ставку и в Европе. Даже если бы Трамп и не выиграл выборы, то продолжил бы атаковать Клинтон, которая вошла бы в президентство сильно ослабленной, со шлейфом скандалов и оспариваемых итогов выборов. Но операция 2016 года имела и обратную сторону — во время ее осуществления российские спецслужбы «засветились», и в 2020 году к повторению такого рода событий американцы оказались готовы. DNC в феврале 2017 года возглавил Том Перез, экс-министр труда в администрации Барака Обамы, который проявил себя чрезвычайно эффективно в плане организации той самой общенациональной мобилизационной кампании, которой не хватило в 2016 году Клинтон. Вокруг кандидатуры Джо Байдена на праймериз на ранней стадии сплотились другие кандидаты центристского толка — Бутиджич, Клобушар — в итоге праймериз по сути закончились в начале марта, и такого длительного и изнуряющего противостояния (разрушившего в итоге DNC), как в 2016 году, не было. Ну и к русским хакерским атакам и вбросам дезинформации тоже подготовились. Многие американские комментаторы справедливо говорят — у русских бы ничего не получилось, если бы не наши собственные проблемы и противоречия. Это так, но в этом и стратегия Путина — он слишком слаб, чтобы выигрывать в лобовую, но зато умело разжигает противоречия и бьет в болезненные трещины в фундаментах развитых демократий. Это прекрасно получилось у него в 2016 году — и в результате США получили на четыре года президента-скандалиста, серьезно расшатавшего и внутриполитическую ситуацию, и трансатлантическое единство. Путин слишком слаб, чтобы выигрывать в лобовую, но умело разжигает противоречия и бьет в болезненные трещины в фундаментах развитых демократий Так почему же у русских не получилось вмешаться в выборы в 2020 году? «Где же пресловутое русское вмешательство?», иронизируют многие. Да там, где оно и должно было оказаться после неосторожной засветки в 2016-м — оппоненты Путина и Трампа подготовились к этой ситуации, укрепили свой аппарат, добились единства в партийных рядах, в том числе и на ранней стадии защитили себя от всяческих взломов. Не сомневаюсь, что Путин ставил задачу посеять раскол внутри Демпартии и в этом году — я лично просто исключаю вариант, при котором российские власти не пытались бы сделать что-то подобное, такая версия невозможна. Но им не дали. И скандалов в Демпартии удалось избежать — что внесло свой вклад в убедительную победу Джо Байдена. После провала попытки отравления Алексея Навального «Новичком» и крупного разлада в отношениях с европейскими лидерами по этому поводу провал на американских выборах — очередное болезненное поражение Путина всего за считанные недели. Будем надеяться, что это станет хорошей традицией, и вместе со скорым приближением политических перемен в России задаст тон и будущей смене внешнеполитического вектора — и мы увидим в будущем совсем другую Россию, от которой ждут не агрессии и вмешательства в чужие дела, а добрососедства и нормального цивилизованного партнерства. Поражение Путина на американских выборах-2020 — важный шаг в эту сторону. https://theins.ru/opinions/vladimir-milov/236745

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